19 августа, 03:19

Белый дом опубликовал фото телефонного разговора Трампа с Путиным

Обложка © Х / White House

Администрация президента Соединённых Штатов опубликовала фотографию, на которой американский лидер Дональд Трамп запечатлён во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

«Президент Дональд Трамп разговаривает по телефону с президентом Путиным в Овальном кабинете», — сказано в сообщении, размещённом на странице Белого дома в соцсети X.

Помимо самого Трампа, в кадр попали глава Государственного департамента Соединённых Штатов Марко Рубио и вице-президент страны Джей Ди Вэнс.

Зеленский рассказал, в какой момент переговоров в Вашингтоне Трамп позвонил Путину

Напомним, Дональд Трамп приостановил встречу с главарём киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, чтобы созвониться с Владимиром Путиным и сообщить ему о результатах переговоров. Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, беседа носила конструктивный и откровенный характер. По его словам, в ходе разговора российский лидер отметил усилия, прилагаемые республиканцем для урегулирования конфликта на Украине.

