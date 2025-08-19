Белый дом опубликовал фото телефонного разговора Трампа с Путиным

Администрация президента Соединённых Штатов опубликовала фотографию, на которой американский лидер Дональд Трамп запечатлён во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

«Президент Дональд Трамп разговаривает по телефону с президентом Путиным в Овальном кабинете», — сказано в сообщении, размещённом на странице Белого дома в соцсети X.

Помимо самого Трампа, в кадр попали глава Государственного департамента Соединённых Штатов Марко Рубио и вице-президент страны Джей Ди Вэнс.