Американский лидер Дональд Трамп провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во время консультаций по гарантиям безопасности Украины. Об этом заявил главарь киевского режима Владимир Зеленский.

Бывший комик уточнил, что переговоры начались с обсуждения шагов по укреплению безопасности и возможных будущих встреч, после чего республиканец заявил о намерении связаться с Путиным, чтобы сообщить участникам встречи обратную связь.

«У нас были двусторонние переговоры. Затем в расширенном составе мы более подробно перешли к нашим шагам по гарантиям безопасности и возможным встречам. И после этого президент Трамп сказал: «Я сейчас пойду и поговорю об этом с Путиным», — рассказал Зеленский.