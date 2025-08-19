Оптимальным местом для переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским стали бы государства, не оказывавшие Украине военной поддержки. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв. По его словам, Венгрия, несмотря на дружественные отношения с Россией, всё же ассоциируется с «вражеским лагерем».

«Не место красит человека, а человек — место. Уверен, что в любой стране мира Владимир Путин с его талантами переговорщика может достичь впечатляющих для нашей страны результатов. Венгрия кажется дружественной благодаря её прагматичному премьеру Виктору Орбану, но она — член ЕС и НАТО, представляющая вообще-то вражеский лагерь», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

Журавлёв уточнил, что страны глобального Юга, не оказывавшие Украине военной помощи и придерживавшиеся нейтралитета в конфликте, были бы гораздо более подходящими площадками для встречи. В качестве возможных вариантов он назвал Китай, Индию, Бразилию и Саудовскую Аравию. Депутат выразил уверенность, что лидеры этих стран с энтузиазмом примут мирный саммит, который может войти в историю.