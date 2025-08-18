Мессенджер MAX
18 августа, 15:32

Европейцы захотели бойкотировать военный парад в Китае из-за Путина

SCMP: Дипломаты ЕС бойкотируют военный парад в Пекине из-за визита Путина

Обложка © ТАСС / ЕРА

Представители Евросоюза хотят коллективно отказаться от участия в военном параде, который пройдёт в Пекине 3 сентября. Поводом для подобного шага стало ожидаемое присутствие на мероприятии президента России Владимира Путина. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP).

Посол ЕС Хорхе Толедо, представляющий интересы блока в КНР, не будет присутствовать на параде. Другие высокопоставленные чиновники и дипломаты также приняли решение игнорировать мероприятие. Эксперты отмечают, что отказ европейских стран посетить праздник может стать своеобразным политическим жестом. Таким образом, Запад намерен выразить свою позицию по украинскому конфликту и поддержать единую линию Европы по отношению к действиям Москвы.

Парад планируется проводить на главной площади города — Тяньаньмэнь — в честь 80-летней годовщины окончания Второй мировой войны. Китайские власти намерены представить публике весь арсенал современного вооружения и военной техники, демонстрируя мощь своей армии.

Китай ввёл ответные санкции против двух банков Евросоюза

Ранее Life.ru сообщал, что Китай планирует представить на параде в Пекине новый танк, который может составить конкуренцию Т-14 «Армата». Боевая машина отличается усиленной динамической защитой, покрывающей корпус и башню.

