Китай собирается представить конкурента российского танка Т-14 «Армата»
MWM: КНР представит новый танк, который может составить конкуренцию Т-14 «Армата»
Обложка © Wikipedia / Boevaya mashina
Китайский производственный сектор готовится продемонстрировать свой новый продукт – танк, который будет конкурировать с российским Т-14 «Армата», а также боевую машину пехоты, созданную на той же платформе. Об этом пишет издание Military Watch Magazine (MWM).
По информации, полученной из различных источников, Китай, возможно, представит свой новый танк и БМП 3 сентября на параде в Пекине. Отмечается, что танк отличается усиленной динамической защитой, покрывающей корпус и башню.
«Эта конструкция обладает многослойной системой защиты, главным мотивом которой является выживаемость экипажа. Дистанционно управляемый боевой модуль оснащен новой системой активной защиты GL6, которая непрерывно следит за окружением с помощью радара. Эта система способна автоматически выпускать защитные снаряды для перехвата любых входящих угроз», — говорится в публикации.
MWM также заявляет, что Китай значительно продвинулся в разработке активных защитных технологий. За последние три десятилетия Пекин ввёл в строй четыре новых типа танков. Хотя Россия и первой представила танк нового поколения Т-14 «Армата», его интеграция в вооруженные силы остаётся незавершённой.
