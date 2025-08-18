Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

18 августа, 12:02

Китай собирается представить конкурента российского танка Т-14 «Армата»

Обложка © Wikipedia / Boevaya mashina

Китайский производственный сектор готовится продемонстрировать свой новый продукт – танк, который будет конкурировать с российским Т-14 «Армата», а также боевую машину пехоты, созданную на той же платформе. Об этом пишет издание Military Watch Magazine (MWM).

По информации, полученной из различных источников, Китай, возможно, представит свой новый танк и БМП 3 сентября на параде в Пекине. Отмечается, что танк отличается усиленной динамической защитой, покрывающей корпус и башню.

«Эта конструкция обладает многослойной системой защиты, главным мотивом которой является выживаемость экипажа. Дистанционно управляемый боевой модуль оснащен новой системой активной защиты GL6, которая непрерывно следит за окружением с помощью радара. Эта система способна автоматически выпускать защитные снаряды для перехвата любых входящих угроз», — говорится в публикации.

MWM также заявляет, что Китай значительно продвинулся в разработке активных защитных технологий. За последние три десятилетия Пекин ввёл в строй четыре новых типа танков. Хотя Россия и первой представила танк нового поколения Т-14 «Армата», его интеграция в вооруженные силы остаётся незавершённой.
Ранее сообщалось, что в США задержали военного за передачу России данных о танках, поставленных Украине. По данным обвинения, военный скопировал на SD-карту техническую документацию по боевым машинам M1A2 Abrams и попытался вывезти с базы комплектующие.

