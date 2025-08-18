Американский БТР M113 с флагами России и США заметили в зоне СВО

Бойцы СВО проехались на БТР M113 с флагами России и США в Запорожской области. Видео © Telegram / RT на русском

«Трофейный американский БТР М113 с флагами России и США мчится в бой в районе запорожского села Малая Токмачка. Отбитую у ВСУ машину «починили и оживили». Теперь её используют при выполнении боевых задач», — говорится в публикации.

Ранее боец с позывным Грибник рассказал, что в Запорожской области российские операторы БПЛА создали мёртвую зону, любой зашедший в которую будет обречён на смерть. По его словам, она простирается вглубь на 23 километра, и это «абсолютный kill zone».