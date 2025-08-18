Встреча Путина и Трампа
18 августа, 09:13

Американский БТР M113 с флагами России и США заметили в зоне СВО

RT: Бойцы СВО проехались на БТР M113 с флагами России и США в Запорожской области

RT опубликовал видео, где российские солдаты устанавливают флаги России и Соединённых Штатов на американский бронетранспортёр M113, который был захвачен в зоне СВО. По информации телеграм-канала, съёмка велась в окрестностях села Малая Токмачка Запорожской области. Подчёркивается, что этот БТР активно задействован российскими военными в боевых операциях.

Бойцы СВО проехались на БТР M113 с флагами России и США в Запорожской области. Видео © Telegram / RT на русском

«Трофейный американский БТР М113 с флагами России и США мчится в бой в районе запорожского села Малая Токмачка. Отбитую у ВСУ машину «починили и оживили». Теперь её используют при выполнении боевых задач», — говорится в публикации.

Американский БТР M113 — одна из самых распространённых моделей в мире, активно используется украинскими силами благодаря поставкам от западных союзников. Теперь один из этих бронетранспортеров был захвачен российскими войсками и представлен как трофей.
Ранее боец с позывным Грибник рассказал, что в Запорожской области российские операторы БПЛА создали мёртвую зону, любой зашедший в которую будет обречён на смерть. По его словам, она простирается вглубь на 23 километра, и это «абсолютный kill zone».

Обложка © Telegram / RT на русском

    avatar