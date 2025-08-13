Китай ввёл ответные санкции против двух банков Евросоюза

Китай ввёл ответные санкции против двух финансовых учреждений Евросоюза. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР. Поводом для рестрикций стало включение ЕС двух китайских организаций в 18-й пакет антироссийских санкций. Под ограничения Пекина попали литовские банки UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas.

Новые санкции Евросоюза включают запрет на транзакции с 22 российскими банками, а также с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его дочерними структурами. Кроме того, вводится автоматический механизм снижения потолка цен на нефть — до $47,6 за баррель.

ЕС также запретил импорт нефтепродуктов, произведённых из российского сырья, даже если они ввозятся через третьи страны. Исключение сделано только для Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США. Полностью блокируются любые операции, связанные с «Северными потоками», а Чехия лишилась исключения на поставки российского топлива. Впервые под ограничения попали капитан судна и частный международный перевозчик, чьи имена не раскрываются.