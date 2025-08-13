Встреча Путина и Трампа
13 августа, 17:16

Китай ввёл ответные санкции против двух банков Евросоюза

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy.LIU

Китай ввёл ответные санкции против двух финансовых учреждений Евросоюза. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР. Поводом для рестрикций стало включение ЕС двух китайских организаций в 18-й пакет антироссийских санкций. Под ограничения Пекина попали литовские банки UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas.

Новые санкции Евросоюза включают запрет на транзакции с 22 российскими банками, а также с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его дочерними структурами. Кроме того, вводится автоматический механизм снижения потолка цен на нефть — до $47,6 за баррель.

ЕС также запретил импорт нефтепродуктов, произведённых из российского сырья, даже если они ввозятся через третьи страны. Исключение сделано только для Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США. Полностью блокируются любые операции, связанные с «Северными потоками», а Чехия лишилась исключения на поставки российского топлива. Впервые под ограничения попали капитан судна и частный международный перевозчик, чьи имена не раскрываются.

В китайском МИД отреагировали на угрозы США о санкциях против России
Напомним, Украина применила 18 пакетов санкций ЕС против компаний и граждан России, Китая, Ирана и других стран. Меры включают блокировку активов, аннулирование лицензий, запрет на визиты, передачу интеллектуальной собственности, разрыв торговых соглашений, остановку культурных и научных обменов, а также лишение госнаград Украины.

Анастасия Никонорова
