В китайском МИД отреагировали на угрозы США о санкциях против России
МИД КНР: Меры в энергетической безопасности принимаются, исходя из нацинтересов
Обложка © Wikipedia / Max12Max
В Китае жёстко ответили на угрозы США ввести вторичные санкции против российских энергоносителей. Представитель МИД страны Го Цзякунь заявил, что КНР будет руководствоваться исключительно собственными национальными интересами.
«Китай будет принимать разумные меры энергетической безопасности, исходя из своих национальных интересов. В тарифной войне нет победителей, а принуждение и давление не решат проблем», — заявил министр.
Статистика подтверждает стратегическое партнёрство России и Китая в энергетической сфере. В 2023 году Китай импортировал 107 миллионов тонн российской нефти, а в 2024 году закупки выросли до 108,47 миллиона тонн на сумму 62,425 миллиарда долларов.
Напомним, 14 июля Трамп объявил о планах ввести стопроцентные импортные пошлины против России и её торговых партнёров, если разрешение украинского кризиса не будет достигнуто в течение 50-дневного периода. Затем он сократил этот срок до 10 дней.