В китайском МИД отреагировали на угрозы США о санкциях против России

В Китае жёстко ответили на угрозы США ввести вторичные санкции против российских энергоносителей. Представитель МИД страны Го Цзякунь заявил, что КНР будет руководствоваться исключительно собственными национальными интересами.

«Китай будет принимать разумные меры энергетической безопасности, исходя из своих национальных интересов. В тарифной войне нет победителей, а принуждение и давление не решат проблем», — заявил министр.