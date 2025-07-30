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Регион
30 июля, 10:42

Китай отверг требования США по отказу от российской нефти

Reuters: Китай сохранит импорт российской нефти, несмотря на угрозы США

Си Цзиньпин и Путин. Обложка © Life.ru

Си Цзиньпин и Путин. Обложка © Life.ru

Пекин подтвердил намерение продолжать импорт энергоресурсов из России, сославшись на принцип энергетического суверенитета. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на переговоры между министром финансов США Скоттом Бессентом и китайскими официальными лицами.

«Любой, кто покупает российскую нефть, находящуюся под санкциями, должен быть к этому готов», — заявил Бессент на пресс-конференции, предупредив о возможном введении 100% пошлин.

В ответ китайская сторона подчеркнула, что как суверенное государство будет самостоятельно определять свою энергетическую политику и не боится угроз со стороны Штатов.

С апреля 2025 года США ввели 145%-ные пошлины на китайские товары, тогда как Пекин установил 125%-ные тарифы на американский импорт. Бессент также выразил обеспокоенность поставками китайских товаров в Россию, которые подрывают перспективы торгового сотрудничества КНР с Европой.

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Также американский лидер Дональд Трамп грозился обложить импорт из ЕС 30% пошлинами с 1 августа. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ответ на это заявляла, что Евросоюз готов ввести ответные тарифы.

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Алиса Хуссаин
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