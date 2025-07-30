Китай отверг требования США по отказу от российской нефти

Пекин подтвердил намерение продолжать импорт энергоресурсов из России, сославшись на принцип энергетического суверенитета. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на переговоры между министром финансов США Скоттом Бессентом и китайскими официальными лицами.

«Любой, кто покупает российскую нефть, находящуюся под санкциями, должен быть к этому готов», — заявил Бессент на пресс-конференции, предупредив о возможном введении 100% пошлин.

В ответ китайская сторона подчеркнула, что как суверенное государство будет самостоятельно определять свою энергетическую политику и не боится угроз со стороны Штатов.

С апреля 2025 года США ввели 145%-ные пошлины на китайские товары, тогда как Пекин установил 125%-ные тарифы на американский импорт. Бессент также выразил обеспокоенность поставками китайских товаров в Россию, которые подрывают перспективы торгового сотрудничества КНР с Европой.