Путину пообещали иммунитет при выборе Швейцарии для встречи с Зеленским

Швейцария готова обеспечить президенту РФ Владимиру Путину иммунитет от судебного преследования, если он примет участие в мирной конференции по Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Конфедерации Иньяцио Кассис, передаёт AFP.

Как пояснил глава внешнеполитического ведомства, правительством страны были разработаны специальные правила предоставления подобного иммунитета. Ключевым условием является цель визита лица, против которого выдан ордер.

«Иммунитет предоставят, если это лицо приедет на мирную конференцию, а не по личным делам», — заявил Кассис. Данная позиция обусловлена тем, что Швейцария входит в юрисдикцию Международного уголовного суда.

Напомним, что в 2023 году МУС выдал ордер на арест российского президента и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Суд счёл их ответственными за незаконный вывоз детей с украинских территорий. Со стороны российских властей эти обвинения были отвергнуты как юридически ничтожные, поскольку РФ не ратифицировала Римский статут, на основании которого работает суд.