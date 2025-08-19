AFP: Путин предложил провести встречу с Зеленским в Москве
Обложка © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом предложил встретиться с Владимиром Зеленским в Москве. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.
Накануне в Белом доме прошли переговоры Трампа, Зеленского и европейских лидеров. По их итогам американский президент позвонил Путину. В ходе беседы обсуждалась, в том числе, возможность встречи российского и украинского лидеров. По словам госсекретаря США Марко Рубио, Путин согласился на такую встречу.
С российской стороны подтверждения этой информации пока не было. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что у Кремля нет информации о возможной встрече трёх глав государств. Однако он добавил, что, если появится необходимость, Москва и Вашингтон могут быстро организовать контакт.