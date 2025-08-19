Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 14:24

AFP: Путин предложил провести встречу с Зеленским в Москве

Обложка © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Обложка © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом предложил встретиться с Владимиром Зеленским в Москве. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.

Накануне в Белом доме прошли переговоры Трампа, Зеленского и европейских лидеров. По их итогам американский президент позвонил Путину. В ходе беседы обсуждалась, в том числе, возможность встречи российского и украинского лидеров. По словам госсекретаря США Марко Рубио, Путин согласился на такую встречу.

Life.ru узнал у ChatGPT, где может пройти встреча Путина, Трампа и Зеленского. Ответ удивил
Life.ru узнал у ChatGPT, где может пройти встреча Путина, Трампа и Зеленского. Ответ удивил

С российской стороны подтверждения этой информации пока не было. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что у Кремля нет информации о возможной встрече трёх глав государств. Однако он добавил, что, если появится необходимость, Москва и Вашингтон могут быстро организовать контакт.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Дональд Трамп
  • США
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar