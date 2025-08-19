AFP: Путин предложил провести встречу с Зеленским в Москве

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом предложил встретиться с Владимиром Зеленским в Москве. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.

Накануне в Белом доме прошли переговоры Трампа, Зеленского и европейских лидеров. По их итогам американский президент позвонил Путину. В ходе беседы обсуждалась, в том числе, возможность встречи российского и украинского лидеров. По словам госсекретаря США Марко Рубио, Путин согласился на такую встречу.