В Белом доме заявили о нежелании Трампа вводить санкции против России

Для президента США Дональда Трампа приоритетным путём урегулирования украинского конфликта остаются переговоры и дипломатические усилия. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, добавив, что в распоряжении администрации есть и другие инструменты воздействия.

«У президента есть множество инструментов, которые он может использовать в случае необходимости, но он всегда говорил, что дипломатия и переговоры — это его главный способ положить конец этой войне», — сообщила она.