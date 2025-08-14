Встреча Путина и Трампа
14 августа, 13:24

В Белом доме заявили о нежелании Трампа вводить санкции против России

Ливитт: Трамп не хочет вводить санкции против России, его приоритет — дипломатия

Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House

Для президента США Дональда Трампа приоритетным путём урегулирования украинского конфликта остаются переговоры и дипломатические усилия. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, добавив, что в распоряжении администрации есть и другие инструменты воздействия.

«У президента есть множество инструментов, которые он может использовать в случае необходимости, но он всегда говорил, что дипломатия и переговоры это его главный способ положить конец этой войне», — сообщила она.

Левитт подчеркнула, что, хотя Трамп и располагает возможностью введения дополнительных санкций и применения «многих других мер» в отношении Москвы, он предпочёл бы избежать их использования. Американский лидер прибегнет к ним лишь в случае крайней необходимости.

Орбан считает, что мир наступит, когда договорятся «два больших босса» – русский и американский
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Госдеп заявил, что саммит глав государств не является переговорами по Украине. При этом Трамп исключил участие Владимира Зеленского в переговорах. Вместо Аляски главарь киевского режима срочно поехал в Германию, откуда по видеосвязи поговорил с Трампом. Он уверен, что американский лидер готов предоставить Украине гарантии безопасности. Сам Трамп назвал хорошими консультации с лидерами ЕС и Зеленским по Украине.

