Трамп назвал хорошими консультации с лидерами ЕС и Зеленским по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что консультации по Украине в формате видеоконференции с участием европейских лидеров и Владимира Зеленского прошли крайне продуктивно. Об этом он сообщил журналистам после завершения переговоров.

«У нас был очень хороший разговор. Он принимал участие в разговоре. Президент Зеленский принимал участие в разговоре. Я бы оценил его на десять [баллов], знаете, очень дружелюбный», — сказал Трамп.