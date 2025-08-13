Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
13 августа, 17:29

Трамп назвал хорошими консультации с лидерами ЕС и Зеленским по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп заявил, что консультации по Украине в формате видеоконференции с участием европейских лидеров и Владимира Зеленского прошли крайне продуктивно. Об этом он сообщил журналистам после завершения переговоров.

«У нас был очень хороший разговор. Он принимал участие в разговоре. Президент Зеленский принимал участие в разговоре. Я бы оценил его на десять [баллов], знаете, очень дружелюбный», — сказал Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что обсуждение было конструктивным и доброжелательным. По его словам, все участники переговоров, включая экс-комика, активно включились в диалог.

Макрон назвал цель Трампа на саммите с Путиным на Аляске
Напомним, что у американского лидера сегодня состоялась телефонная конференция с Владимиром Зеленским и главами крупнейших стран Евросоюза. В рамках переговоров стороны обсудили предстоящую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Позже телеканал CBS, ссылаясь на инсайдеров, сообщил, что администрация США активно готовит трёхсторонние переговоры с участием Путина, Трампа и Владимира Зеленского, которые могут состояться уже на следующей неделе.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
