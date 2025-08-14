Орбан считает, что мир наступит, когда договорятся «два больших босса» – русский и американский
Мир на Украине наступит, если президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп смогут заключить соглашение о будущем мироустройстве в целом, а не только об итогах конфликта на Украине. Так считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Если два больших босса — русский и американский — смогут напрямую договориться и разработать план того, как должен выглядеть мир в будущем, мир наступит скоро», — сказал Орбан в интервью порталу PragerU.
Он уточнил, что имеет в виду не только разрешение конфликта на Украине, но и вопросы вооружения, разоружения, энергетики и в целом мироустройства.