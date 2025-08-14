Встреча Путина и Трампа
Орбан считает, что мир наступит, когда договорятся «два больших босса» – русский и американский

Орбан: Мир наступит, если Путин и Трамп договорятся о мироустройстве

Обложка © ТАСС / ЕРА / MARTIN DIVISEK

Мир на Украине наступит, если президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп смогут заключить соглашение о будущем мироустройстве в целом, а не только об итогах конфликта на Украине. Так считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Если два больших босса русский и американскийсмогут напрямую договориться и разработать план того, как должен выглядеть мир в будущем, мир наступит скоро», — сказал Орбан в интервью порталу PragerU.

Он уточнил, что имеет в виду не только разрешение конфликта на Украине, но и вопросы вооружения, разоружения, энергетики и в целом мироустройства.

Напомним, ранее премьер Венгрии Орбан не стал подписываться под заявлением лидеров ЕС по Украине. Более того, он заявил, что Киев уже проиграл в конфликте с Россией, а Европа препятствует мирным усилиям Москвы.

