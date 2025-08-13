Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X заявил, что Европа саботирует мирные усилия России по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее он утверждал, что Россия уже победила в конфликте, а Украина проиграла, и вопрос лишь в том, когда Запад, поддерживающий Киев, это признает.