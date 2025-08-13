Встреча Путина и Трампа
Регион
13 августа, 13:45

Орбан обвинил Европу в саботаже мирных инициатив России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент России Владимир Путин. Обложка © EPA

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X заявил, что Европа саботирует мирные усилия России по урегулированию конфликта на Украине.

«Вместо того чтобы вернуться из иллюзий в реальность и вести переговоры, они демонизируют президента России Владимира Путина и блокируют единственный путь к миру. Это оставляет нас бессильными, пока другие решают нашу судьбу за нас. Хватит!», — написал Орбан.

Ранее он утверждал, что Россия уже победила в конфликте, а Украина проиграла, и вопрос лишь в том, когда Запад, поддерживающий Киев, это признает.

Марина Фещенко
