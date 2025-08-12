Премьер Венгрии Орбан не стал подписываться под заявлением лидеров ЕС по Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Венгрия не выразила солидарности с заявлением лидеров стран ЕС по Украине. Об этом следует из данных на официальном сайте Евросоюза.
«Венгрия не присоединяется к данному заявлению», — говорится в примечании к документу.
В документе подчёркивается, что Европейский Союз, действуя совместно с Соединёнными Штатами и другими союзниками, продолжит оказывать Украине комплексную поддержку по всем направлениям – от политического и экономического до гуманитарного, дипломатического и военного. Кроме того, государства, участвующие в соглашении, подтвердили намерение сохранять и расширять антироссийские ограничения.
Ранее глава Белого дома анонсировал встречу с российским президентом Владимиром Путиным 15 августа в штате Аляска. Американский президент пообещал раскрыть дополнительные подробности о предстоящем событии в ближайшее время. Однако в США опасаются, что Украина и европейские страны будут предпринимать действия, направленные на срыв встречи глав государств.