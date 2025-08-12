Премьер Венгрии Орбан не стал подписываться под заявлением лидеров ЕС по Украине

Венгрия не выразила солидарности с заявлением лидеров стран ЕС по Украине. Об этом следует из данных на официальном сайте Евросоюза.

В документе подчёркивается, что Европейский Союз, действуя совместно с Соединёнными Штатами и другими союзниками, продолжит оказывать Украине комплексную поддержку по всем направлениям – от политического и экономического до гуманитарного, дипломатического и военного. Кроме того, государства, участвующие в соглашении, подтвердили намерение сохранять и расширять антироссийские ограничения.