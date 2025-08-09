Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 06:49

В США боятся, что Европа и Украина попытаются сорвать встречу Путина и Трампа на Аляске

Колдуэлл: Европа и Украина предпримут усилия для срыва встречи Трампа с Путиным

Обложка © Life.ru, Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Life.ru, Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Украина и европейские страны будут предпринимать действия, направленные на срыв встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в своей соцсети Х заявил бывший советник главы Пентагона Дэн Колдуэлл.

«Несомненно, силы в Европе и на Украине, кровно заинтересованные в продолжении конфликта, будут предпринимать скоординированные усилия по срыву встречи Трампа с Путиным», — написал он.

В Конгрессе США выступили с призывом о встрече Путина и Трампа на Аляске
В Конгрессе США выступили с призывом о встрече Путина и Трампа на Аляске

Ранее глава Белого дома анонсировал встречу с российским президентом Владимиром Путиным 15 августа в штате Аляска. Американский президент пообещал раскрыть дополнительные подробности о предстоящем событии в ближайшее время. В Кремле назвали идею провести переговоры двух лидеров на Аляске логичным шагом.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar