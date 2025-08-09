Встреча Путина и Трампа
9 августа, 05:51

В Конгрессе США выступили с призывом о встрече Путина и Трампа на Аляске

Конгрессвумен Грин – о решении Путина и Трампа встретиться на Аляске: Невероятно

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

В США позитивно отреагировали на возможную встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин выразила надежду на скорейшее завершение конфликта, о чём сообщила в социальной сети X.

«Это невероятно! Прекратите войну! Мир единственный выход!» — пишет политик.

Ранее Дональд Трамп анонсировал встречу с Владимиром Путиным на Аляске. Она пройдёт в следующую пятницу, 15 августа. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что США и Россия являются близкими соседями, поэтому такой выбор места встречи двух лидеров логичен.

Наталья Афонина
