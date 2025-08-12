Орбан заявил, что Венгрия могла бы развалить Украину за сутки
Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Венгрия обладает технической возможностью полностью остановить поставки газа и электроэнергии на Украину, что могло бы привести к развалу страны за сутки. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью YouTube-каналу Patrióta.
Орбан объяснил, что значительная часть энергии, которой пользуется Незалежная, поступает именно из Венгрии. В случае аварии на линиях электропередач или газопроводах украинская инфраструктура окажется парализованной. Однако Венгрия, по его словам, не собирается использовать эту уязвимость против соседа.
Премьер подчеркнул, что в Киеве понимают: разрушение Украины у самой границы с Венгрией создало бы угрозу для Будапешта — в частности, ухудшилась бы ситуация национального меньшинства в Закарпатье, вырос бы риск террористических актов и ухудшилась бы общая безопасность.
«Поэтому они так нагло себя с нами ведут, хотя в определённом смысле находятся в наших руках, потому что знают, что Венгрия, даже если она не поддерживает членство Украины в ЕС, не заинтересована в дестабилизации Украины», — отметил Орбан.
А ранее Орбан сообщил, что киевский режим де-факто потерпел поражение в конфликте с Россией, а дальнейшую судьбу Украины будут решать другие страны. Согласно венгерскому премьеру, Евросоюзу стоит последовать примеру Соединённых Штатов и возобновить диалог с Москвой.