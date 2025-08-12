Киевский режим де-факто потерпел поражение в конфликте с Россией, дальнейшую судьбу Украины будут решать другие страны. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время интервью интернет-порталу Patriota.

«Вопрос только в том, когда и при каких обстоятельствах Запад, стоящий за украинцами, признает, что это произошло, и что из всего этого последует», — заявил венгерский премьер. Он добавил, что украинская сторона до сих пор не объявила о капитуляции только благодаря военной поддержке со стороны стран Европы. В противном случае конфликт уже давно бы закончился.

Орбан отметил, что Евросоюзу следует последовать примеру Соединённых Штатов и возобновить диалог с Россией. Однако многие лидеры в Европе продолжают верить в возможность смены власти в РФ, если киевский режим будет «упорствовать».