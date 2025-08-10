«Нужно сделать только одно»: Орбан обратился к лидерам ЕС в преддверии встречи Путина и Трампа
Орбан: ЕС должен поддержать мирные инициативы Трампа и Путина по Украине
Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Европейские лидеры упустили возможность восстановить мир на Украине. Тем не менее, как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, они могут исправить ситуацию, поддержав усилия американского лидера Дональда Трампа на предстоящем саммите с президентом России Владимиром Путиным.
«Война или мир? Трамп хочет мира, поэтому в следующую пятницу проведёт переговоры с Путиным. Теперь у европейских лидеров тоже появится шанс. Они упустили возможность [достижения] мира, но теперь могут исправить ситуацию. Им нужно сделать только одно — поддержать Трампа. Надеюсь, они не промахнутся», — написал Орбан в соцсети Х.
Глава венгерского правительства подчеркнул, что Будапешт заинтересован в прекращении боевых действий на Украине. Позиция его страны также заключается в отмене западных санкций против России и стабилизации мировой экономики.
Ранее глава Белого дома анонсировал встречу с российским президентом Владимиром Путиным 15 августа в штате Аляска. Американский президент пообещал раскрыть дополнительные подробности о предстоящем событии в ближайшее время. Однако в США опасаются, что Украина и европейские страны будут предпринимать действия, направленные на срыв встречи глав государств.