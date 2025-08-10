«Нас ждут опасные дни»: На Западе заявили, что Киев не может допустить встречу на Аляске
Аналитик Кошкович: Киев и Европа будут стараться сорвать встречу на Аляске
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru
Киев из кожи вон вылезет, чтобы сорвать переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Это экзистенциальный вопрос для киевского режима, считает аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
«В ближайшие дни Киев попытается сделать всё, чтобы сорвать мирные переговоры на Аляске», — предупредил он у себя в соцсети Х.
Кошкович подчеркнул, что в реализации этих планов Киеву с удовольствием помогут европейские партнёры, особенно Великобритания, которая насквозь проукраинская.
«Нас ждут опасные дни», — считает Кошкович.
Напомним, что встреча глав РФ и США пройдёт 15 августа на Аляске. Владимир Путин и Дональд Трамп будут делать как раз то, что Киеву не нравится больше всего, — обсуждать Украину и урегулирование без самой Украины. Американские СМИ пишут, что Владимира Зеленского туда не пригласили, потому что так захотел президент РФ. Никаких европейских союзников киевского режима там тоже не будет. При этом российский лидер не исключает встречи с украинским политиком в будущем.