Киев из кожи вон вылезет, чтобы сорвать переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Это экзистенциальный вопрос для киевского режима, считает аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«В ближайшие дни Киев попытается сделать всё, чтобы сорвать мирные переговоры на Аляске», — предупредил он у себя в соцсети Х.

Кошкович подчеркнул, что в реализации этих планов Киеву с удовольствием помогут европейские партнёры, особенно Великобритания, которая насквозь проукраинская.