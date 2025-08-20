В Госдепе раскрыли возможные сроки встречи Путина и Зеленского
Встреча между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским может быть проведена в течение следующих двух недель. Об этом заявила глава протокольной службы США Моника Кроули.
«Двусторонняя встреча Путина и Зеленского может состояться в течение следующих двух недель», – сказала она в интервью телеканалу Fox News.
Как отметила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сроки проведения трёхсторонней встречи России, Украины и США будут зависеть от результатов общения Путина и Зеленского.
Ранее в Белом доме заявили о начале подготовки к встрече Владимира Путина с Владимиром Зеленским. При этом, как ранее писал Life.ru, президент США Дональд Трамп не будет участвовать в переговорах российского лидера с главарём киевского режима по просьбе самого президента РФ. Путин предлагал провести встречу с Зеленским в Москве, но тот отказался лететь в столицу России.