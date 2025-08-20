Мессенджер MAX
19 августа, 21:25

В Госдепе раскрыли возможные сроки встречи Путина и Зеленского

В Госдепе заявили, что Путин может встретиться с Зеленским в ближайшие недели

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Встреча между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским может быть проведена в течение следующих двух недель. Об этом заявила глава протокольной службы США Моника Кроули.

«Двусторонняя встреча Путина и Зеленского может состояться в течение следующих двух недель», – сказала она в интервью телеканалу Fox News.

Как отметила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сроки проведения трёхсторонней встречи России, Украины и США будут зависеть от результатов общения Путина и Зеленского.

Ранее в Белом доме заявили о начале подготовки к встрече Владимира Путина с Владимиром Зеленским. При этом, как ранее писал Life.ru, президент США Дональд Трамп не будет участвовать в переговорах российского лидера с главарём киевского режима по просьбе самого президента РФ. Путин предлагал провести встречу с Зеленским в Москве, но тот отказался лететь в столицу России.

