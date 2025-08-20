В Госдепе раскрыли возможные сроки встречи Путина и Зеленского

Встреча между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским может быть проведена в течение следующих двух недель. Об этом заявила глава протокольной службы США Моника Кроули.

«Двусторонняя встреча Путина и Зеленского может состояться в течение следующих двух недель», – сказала она в интервью телеканалу Fox News.