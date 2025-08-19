Мессенджер MAX
19 августа, 18:12

Politico: Путин попросил Трампа не участвовать во встрече с Зеленским

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Президент России Владимир Путин отклонил предложение главы США Дональда Трампа о его участии в возможных переговорах российского лидера с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

«Когда Трамп позвонил Путину и предложил своё присутствие на встрече Зеленского с российским лидером, Путин ответил: «Вам необязательно приезжать. Я хочу встретиться с ним один на один»,приводит издание слова источника.

Собеседник издания уточнил, что команда Трампа, несмотря на отказ, начала проработку этого вопроса. По его словам, экс-президент США поручил заниматься данным направлением своему специальному представителю Стиву Уиткоффу.

Сильный лидер: Всё больше американцев, по данным опросов, без ума от Путина
Сильный лидер: Всё больше американцев, по данным опросов, без ума от Путина

Ранее в западной прессе заявили, что Владимир Путин предложил Зеленскому встретиться с глазу на глаз в Москве. Киевский лидер, как рассказали прессе знакомые с ситуацией источники, от этого предложения очень быстро отказался.

Юрий Лысенко
