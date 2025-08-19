Politico: Путин попросил Трампа не участвовать во встрече с Зеленским

Президент России Владимир Путин отклонил предложение главы США Дональда Трампа о его участии в возможных переговорах российского лидера с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

«Когда Трамп позвонил Путину и предложил своё присутствие на встрече Зеленского с российским лидером, Путин ответил: «Вам необязательно приезжать. Я хочу встретиться с ним один на один», — приводит издание слова источника.