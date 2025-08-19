Сильный лидер: Всё больше американцев, по данным опросов, без ума от Путина
Опрос YouGov: Большинство американцев считают Путина сильным лидером
Обложка © Aleksey Nikolskyi/Planet Pix via ZUMA Wire
Большинство взрослых жителей США воспринимают президента России Владимира Путина как сильного руководителя. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного изданием Economist совместно с исследовательской компанией YouGov.
Согласно результатам, 32% респондентов назвали Путина «очень сильным лидером», еще 41% считают его «в какой-то степени сильным».
Исследование проходило с 15 по 18 августа среди 1568 совершеннолетних граждан США. Статистическая погрешность составляет 3,5%.
Согласно опросу Gallup, больше всего симпатий среди американцев вызывает папа римский Лео XIV — его позитивно оценивают 57% респондентов, при этом лишь 11% относятся к нему отрицательно. В то же время фигуры вроде Илона Маска, Дональда Трампа и израильского премьера Беньямина Нетаньяху вызывают у большинства граждан США негативные оценки.