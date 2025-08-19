Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Регион
19 августа, 15:57

Сильный лидер: Всё больше американцев, по данным опросов, без ума от Путина

Обложка © Aleksey Nikolskyi/Planet Pix via ZUMA Wire

Большинство взрослых жителей США воспринимают президента России Владимира Путина как сильного руководителя. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного изданием Economist совместно с исследовательской компанией YouGov.

Согласно результатам, 32% респондентов назвали Путина «очень сильным лидером», еще 41% считают его «в какой-то степени сильным».

Исследование проходило с 15 по 18 августа среди 1568 совершеннолетних граждан США. Статистическая погрешность составляет 3,5%.

Согласно опросу Gallup, больше всего симпатий среди американцев вызывает папа римский Лео XIV — его позитивно оценивают 57% респондентов, при этом лишь 11% относятся к нему отрицательно. В то же время фигуры вроде Илона Маска, Дональда Трампа и израильского премьера Беньямина Нетаньяху вызывают у большинства граждан США негативные оценки.

Марина Фещенко
