Сильный лидер: Всё больше американцев, по данным опросов, без ума от Путина

Согласно опросу Gallup, больше всего симпатий среди американцев вызывает папа римский Лео XIV — его позитивно оценивают 57% респондентов, при этом лишь 11% относятся к нему отрицательно. В то же время фигуры вроде Илона Маска, Дональда Трампа и израильского премьера Беньямина Нетаньяху вызывают у большинства граждан США негативные оценки.