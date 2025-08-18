Рейтинг Трампа среди американцев полетел ввысь после встречи с Путиным

Уровень поддержки деятельности президента США Дональда Трампа среди граждан страны увеличился почти на 10% после его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Такие данные приводит компания InsiderAdvantage по итогам проведённого опроса.

Согласно исследованию, которое проходило с 15 по 17 августа, 54% участников положительно оценили работу Трампа на посту президента. При этом 44% респондентов выразили неодобрение, а ещё 2% затруднились с ответом.

Предыдущий опрос, организованный той же компанией 22-23 июля, показал иные результаты: тогда 50% американцев поддерживали действия президента, 48% были недовольны его политикой, а 2% воздержались от оценки.

Таким образом, чистый рейтинг одобрения Трампа в новом исследовании достиг 10%, тогда как в июле этот показатель составлял лишь 2%.

Встреча Путина и Трампа прошла 15 августа на аляскинской военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры в узком кругу, где каждую сторону представляли по три участника, длились 2 часа 45 минут. Российскую делегацию возглавил сам президент, в её состав также вошли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник главы государства Юрий Ушаков. Со стороны США присутствовали Рубио и Уиткофф.