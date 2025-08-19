В Белом доме сообщили о подготовке к встрече Путина и Зеленского
Владимир Путин и Владимир Зеленский. Обложка © Life.ru, Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Соединённые Штаты ведут переговоры с Россией и Украиной по поводу возможного места проведения встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.
«Есть множество вариантов, которые в настоящее время обсуждаются нашей группой по национальной безопасности с обеими сторонами», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее в западной прессе заявили, что Владимир Путин отказался от предложения американского визави почувствовать в первой встрече президента России и Владимира Зеленского. Также сообщалось, что российский лидер предложил главе киевского режима встретиться в Москве, но тот отказался.