19 августа, 18:49

В Белом доме сообщили о подготовке к встрече Путина и Зеленского

Владимир Путин и Владимир Зеленский. Обложка © Life.ru, Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Соединённые Штаты ведут переговоры с Россией и Украиной по поводу возможного места проведения встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

«Есть множество вариантов, которые в настоящее время обсуждаются нашей группой по национальной безопасности с обеими сторонами», сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в западной прессе заявили, что Владимир Путин отказался от предложения американского визави почувствовать в первой встрече президента России и Владимира Зеленского. Также сообщалось, что российский лидер предложил главе киевского режима встретиться в Москве, но тот отказался.

Юрий Лысенко
