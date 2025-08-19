В Белом доме сообщили о подготовке к встрече Путина и Зеленского

Соединённые Штаты ведут переговоры с Россией и Украиной по поводу возможного места проведения встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.