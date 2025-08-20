Две ядерные державы: Трамп раскрыл, какие у него сложились отношения с Путиным
Трамп рассказал о хороших отношениях с Путиным
Президент США Дональд Трамп отметил, что у него хорошие отношения с лидером России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что для двух ядерных держав важно находить общий язык.
«У меня хорошие отношения с Путиным, и это хорошо. Две ядерные державы. Ладить друг с другом всегда хорошо», — заявил он в интервью американскому журналисту Марку Левину.
Трамп добавил, что если бы они с Путиным не понимали друг друга, это поставило бы Соединённые Штаты в опасное положение.
Ранее стало известно, что Трамп решил не уходить в отпуск, а остаться в Вашингтоне. Он отменил свои планы в гольф-клубе Бедминстера из-за переговоров по урегулированию конфликта на Украине. В Белом доме сообщили, что американский лидер настроен на результат и хочет двигаться вперёд, решая возникшие вопросы оперативно.