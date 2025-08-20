Мессенджер MAX
19 августа, 22:46

Две ядерные державы: Трамп раскрыл, какие у него сложились отношения с Путиным

Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп отметил, что у него хорошие отношения с лидером России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что для двух ядерных держав важно находить общий язык.

«У меня хорошие отношения с Путиным, и это хорошо. Две ядерные державы. Ладить друг с другом всегда хорошо», — заявил он в интервью американскому журналисту Марку Левину.

Трамп добавил, что если бы они с Путиным не понимали друг друга, это поставило бы Соединённые Штаты в опасное положение.

Трамп сделал неожиданное заявление по ситуации на Украине
Ранее стало известно, что Трамп решил не уходить в отпуск, а остаться в Вашингтоне. Он отменил свои планы в гольф-клубе Бедминстера из-за переговоров по урегулированию конфликта на Украине. В Белом доме сообщили, что американский лидер настроен на результат и хочет двигаться вперёд, решая возникшие вопросы оперативно.

Лия Мурадьян
