21 августа, 14:58

На Западе объяснили, почему Трампу важно оставаться в хороших отношениях с Путиным

Обложка © ТАСС / Гавриил Григоро

Президент США Дональд Трамп питает уважение к главе РФ Владимиру Путину и стремится к выстраиванию позитивных взаимоотношений как с российским лидером, так и с Россией в целом. Такое мнение высказал Джон Миршаймер, профессор Чикагского университета, в своем интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.

Миршаймер полагает, что ещё в период своего первого президентского срока (2017-2021 гг.) Трамп видел в крепких связях с Россией возможность для формирования антикитайского альянса. Ныне же, по мнению профессора, он намеревается продолжить этот курс, поскольку российский президент вызывает у него симпатию. Как объясняет Миршаймер, политик ценит в Путине качества сильного лидера, влиятельного политика и «первоклассного стратега», что импонирует людям, подобным Трампу, ценящим власть.

«Когда Трамп общается с Путиным, он видит в нём значимого игрока на международной арене, что он признаёт и ценит. Его истинное желание — установить хорошие отношения с Путиным. Это суть происходящего», — подчеркнул эксперт.

Трамп заявил, что Путин очень хорошо принял письмо от его жены Мелании

Как ранее сообщал портал Life.ru, встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске оставила неизгладимое впечатление на американскую сторону. По итогам переговоров, некоторые представители администрации США продемонстрировали явное волнение. Многочисленные сообщения в СМИ свидетельствовали о том, что члены американской делегации выглядели «бледными как полотно», а напряжённая атмосфера, возникшая после саммита, сохранялась на протяжении нескольких часов.

Николь Вербер
