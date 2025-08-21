На Западе объяснили, почему Трампу важно оставаться в хороших отношениях с Путиным

Президент США Дональд Трамп питает уважение к главе РФ Владимиру Путину и стремится к выстраиванию позитивных взаимоотношений как с российским лидером, так и с Россией в целом. Такое мнение высказал Джон Миршаймер, профессор Чикагского университета, в своем интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.

Миршаймер полагает, что ещё в период своего первого президентского срока (2017-2021 гг.) Трамп видел в крепких связях с Россией возможность для формирования антикитайского альянса. Ныне же, по мнению профессора, он намеревается продолжить этот курс, поскольку российский президент вызывает у него симпатию. Как объясняет Миршаймер, политик ценит в Путине качества сильного лидера, влиятельного политика и «первоклассного стратега», что импонирует людям, подобным Трампу, ценящим власть.

«Когда Трамп общается с Путиным, он видит в нём значимого игрока на международной арене, что он признаёт и ценит. Его истинное желание — установить хорошие отношения с Путиным. Это суть происходящего», — подчеркнул эксперт.