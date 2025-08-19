Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 03:50

Трамп заявил, что Путин очень хорошо принял письмо от его жены Мелании

Дональд и Мелания Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Дональд и Мелания Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Президент Российской Федерации Владимир Путин «очень хорошо» принял письмо от первой леди Соединённых Штатов Мелании Трамп, переданное ему во время визита на Аляску. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп, вручивший данное послание, передаёт Fox News.

«Оно (письмо. — Прим. Life.ru) было очень хорошо принято им (Владимиром Путиным. — Прим. Life.ru)», — заявил американский президент.

Девушка из ЛНР рассказала жене Трампа о гибели детей Донбасса из-за Зеленского
Девушка из ЛНР рассказала жене Трампа о гибели детей Донбасса из-за Зеленского

Речь идёт о «письме мира», в котором Мелания Трамп призвала Путина защитить детей. Первая леди США подчеркнула, что забота о подрастающем поколении должна стоять выше, чем политические разногласия и личные удобства. В ответ военкор Александр Коц заявил, что Мелании нужно было призвать к защите детей ещё 11 лет назад, поскольку они начали страдать ещё в 2014 году. Глава комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов, со своей стороны, призвал первую леди США обратить внимание на положение украинских детей и защитить их от действий киевского режима.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Меланья Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar