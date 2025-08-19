Трамп заявил, что Путин очень хорошо принял письмо от его жены Мелании
Дональд и Мелания Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Президент Российской Федерации Владимир Путин «очень хорошо» принял письмо от первой леди Соединённых Штатов Мелании Трамп, переданное ему во время визита на Аляску. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп, вручивший данное послание, передаёт Fox News.
«Оно (письмо. — Прим. Life.ru) было очень хорошо принято им (Владимиром Путиным. — Прим. Life.ru)», — заявил американский президент.
Речь идёт о «письме мира», в котором Мелания Трамп призвала Путина защитить детей. Первая леди США подчеркнула, что забота о подрастающем поколении должна стоять выше, чем политические разногласия и личные удобства. В ответ военкор Александр Коц заявил, что Мелании нужно было призвать к защите детей ещё 11 лет назад, поскольку они начали страдать ещё в 2014 году. Глава комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов, со своей стороны, призвал первую леди США обратить внимание на положение украинских детей и защитить их от действий киевского режима.