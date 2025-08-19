Во время саммита на Аляске Путин произвёл сильное впечатление на делегацию Трампа

После встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске некоторые сотрудники американской администрации проявляли заметное беспокойство. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

Согласно публикации, пресс-секретарь Кэролайн Ливитт и специальный представитель Стив Уиткофф выглядели напряжёнными. Их поведение выдало внутреннее волнение после закрытой части переговоров. Многие представители СМИ сообщали о «бледных как полотно» лицах и напряжённой атмосфере среди членов делегации, которое сохранялось в течение нескольких часов.

«Что меня поразило, так это выражения лиц многих членов американской делегации. Ливитт была напряжена и встревожена, в то время как Уиткофф вошёл в комнату, быстро вышел, а затем вернулся. Это были одни из тех образов, которые останутся со мной», — рассказал корреспондент NBC Питер Александр.