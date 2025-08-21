Трамп отстранится от переговоров по Украине до встречи Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп намерен временно отойти от участия в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Как сообщает The Guardian, такая мера призвана создать возможность для проведения двусторонней встречи между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

«Дональд Трамп намерен оставить Россию и Украину, чтобы организовать встречу между их лидерами, не принимая пока в ней прямого участия», — пишет издание со слов чиновников администрации президента США.