21 августа, 12:36

Трамп отстранится от переговоров по Украине до встречи Путина и Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

Президент США Дональд Трамп намерен временно отойти от участия в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Как сообщает The Guardian, такая мера призвана создать возможность для проведения двусторонней встречи между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

«Дональд Трамп намерен оставить Россию и Украину, чтобы организовать встречу между их лидерами, не принимая пока в ней прямого участия», — пишет издание со слов чиновников администрации президента США.

Согласно сведениям инсайдеров из Белого дома, американский лидер придерживается мнения, что ключевым следующим шагом к разрешению кризиса должна стать именно прямая беседа Путина и Зеленского. При этом он не исключает своего участия в дальнейшем и планирует организовать трехсторонний саммит с главами обоих государств уже после их двусторонних переговоров.

Напомним, после саммита в Вашингтоне 18 августа Трамп заявил о начале подготовки ко встрече между Путиным и Зеленским. Потом хозяин Овального кабинета подтвердил, подготовка идёт полным ходом. Белоруссия и Венгрия уже выразили готовность организовать саммит. Кроме того, Швейцария обещала российскому лидеру иммунитет, несмотря на обязательства перед МУС.

Александра Мышляева
