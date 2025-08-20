Венгрия выразила заинтересованность в проведении переговоров Путина и Зеленского

В ходе телефонного разговора с американским лидером премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил готовность Будапешта предоставить свою территорию для проведения возможных переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Bloomberg.

Этот диалог состоялся вскоре после встречи американского президента с европейскими лидерами и главой украинского государства. Отмечается, что Венгрия на протяжении всего конфликта последовательно выступает за мирное урегулирование, о чём Орбан неоднократно заявлял в ходе контактов с ключевыми сторонами переговорного процесса.