Венгрия выразила заинтересованность в проведении переговоров Путина и Зеленского
Владимир Путин и Владимир Зеленский. Обложка © Life.ru / Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin
В ходе телефонного разговора с американским лидером премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил готовность Будапешта предоставить свою территорию для проведения возможных переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Bloomberg.
Этот диалог состоялся вскоре после встречи американского президента с европейскими лидерами и главой украинского государства. Отмечается, что Венгрия на протяжении всего конфликта последовательно выступает за мирное урегулирование, о чём Орбан неоднократно заявлял в ходе контактов с ключевыми сторонами переговорного процесса.
Параллельно с венгерской инициативой о своей готовности выступить в роли организатора подобной встречи заявили и белорусские власти. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт подчеркнула, что Минск обладает необходимым опытом и инфраструктурой для проведения переговоров такого уровня.