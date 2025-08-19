Белоруссия выразила готовность организовать встречу Путина с Зеленским

Власти Белоруссии выразили готовность выступить в роли организатора возможных переговоров между российским президентом Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт в беседе с «Ведомостями».

По её словам, Минск не навязывает свои посреднические услуги, но при необходимости готов обеспечить проведение встречи на высоком уровне для содействия мирному урегулированию. При этом данный вопрос не поднимался во время недавнего телефонного разговора между президентами Белоруссии и США Александром Лукашенко и Дональдом Трампом.