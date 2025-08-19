Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 19:45

Белоруссия выразила готовность организовать встречу Путина с Зеленским

Владимир Путин и Владимир Зеленский. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Путин и Владимир Зеленский. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Власти Белоруссии выразили готовность выступить в роли организатора возможных переговоров между российским президентом Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт в беседе с «Ведомостями».

По её словам, Минск не навязывает свои посреднические услуги, но при необходимости готов обеспечить проведение встречи на высоком уровне для содействия мирному урегулированию. При этом данный вопрос не поднимался во время недавнего телефонного разговора между президентами Белоруссии и США Александром Лукашенко и Дональдом Трампом.

Орбан увидел путь к миру через переговоры лидеров России и США
Орбан увидел путь к миру через переговоры лидеров России и США

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о том, что российская сторона отклонила инициативу американского президента Дональда Трампа о проведении саммита с Зеленским, а также о том, что экс-комик отклонил предложение о встрече в Москве. Официальных комментариев по этим публикациям от российских властей пока не поступало.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Белоруссия
  • Путин
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar