Орбан увидел путь к миру через переговоры лидеров России и США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что риск возникновения третьей мировой войны может быть снижен исключительно через прямые переговоры между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Соответствующее заявление он сделал по итогам участия в онлайн-саммите лидеров Европейского союза.

«Подтвердилось, что угрозу третьей мировой войны можно уменьшить только посредством встречи Трампа и Путина», — написал венгерский политик в своём блоге.