Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

19 августа, 19:07

Орбан увидел путь к миру через переговоры лидеров России и США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что риск возникновения третьей мировой войны может быть снижен исключительно через прямые переговоры между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Соответствующее заявление он сделал по итогам участия в онлайн-саммите лидеров Европейского союза.

«Подтвердилось, что угрозу третьей мировой войны можно уменьшить только посредством встречи Трампа и Путина», написал венгерский политик в своём блоге.

Орбан подчеркнул, что данный вывод получил подтверждение в ходе состоявшихся дискуссий на высшем уровне. По его мнению, диалог между Москвой и Вашингтоном остаётся ключевым фактором глобальной стабильности.

AFP: Путин предложил провести встречу с Зеленским в Москве
Напомним, 18 августа в Белом доме состоялась встреча президента США с Зеленским и лидерами Европы. Трамп временно прервал обсуждение для телефонного разговора с Путиным. В Кремле сообщили, что беседа была открытой и продуктивной. После переговоров Трамп объявил о подготовке к возможной встрече Путина и Зеленского. Life.ru обратился к ChatGPT за информацией о возможном месте проведения саммита.

Анастасия Никонорова
  • Новости
