Лавров огласил условие встречи Путина и Зеленского
Лавров: При подписании соглашения встанет вопрос о легитимности властей Украины
Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна лишь при условии хорошей проработки вопросов, требующих обсуждения на высшем уровне. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Наш президент неоднократно говорил, что он готов встречаться, в том числе и с господином [Владимиром] Зеленским, при понимании, что все вопросы, которые требуют рассмотрения на высшем уровне, будут хорошо проработаны, и эксперты, министры подготовят соответствующие рекомендации», — сказал министр на пресс-конференции по итогам встречи с коллегой из Индии Субраманьямом Джайшанкаром.
По словам Лавров, вопрос о легитимности подписанта со стороны Киева будет решён при выходе на подписание мирного соглашения.
Напомним, после саммита в Вашингтоне 18 августа президент США Дональд Трамп заявил о начале подготовки ко встрече между Путиным и Зеленским. Позже глава Белого дома подтвердил, что подготовка к двусторонней встрече уже идёт. Белоруссия и Венгрия уже выразили готовность организовать саммит. А Швейцария обещала Путину иммунитет, несмотря на обязательства перед МУС. В Киеве заявили, что для них предпочтительны четыре возможных места переговоров.