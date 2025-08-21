Лавров огласил условие встречи Путина и Зеленского

«Наш президент неоднократно говорил, что он готов встречаться, в том числе и с господином [Владимиром] Зеленским, при понимании, что все вопросы, которые требуют рассмотрения на высшем уровне, будут хорошо проработаны, и эксперты, министры подготовят соответствующие рекомендации», — сказал министр на пресс-конференции по итогам встречи с коллегой из Индии Субраманьямом Джайшанкаром.