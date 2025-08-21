В офисе Зеленского назвали предпочтительные места переговоров с Россией и США

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью итальянской газете Corriere della Sera назвал предпочтительные для Киева места проведения трёхстороннего саммита с участием России и США. В число рассматриваемых вариантов он включил Ватикан, Женеву, Стамбул и Саудовскую Аравию. При этом Будапешт, который также обсуждался в последние дни, по его словам, в этот список не входит.

Ермак пояснил, что сначала планируется провести переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Зеленским, а затем организовать трёхсторонний саммит с участием американского лидера Дональда Трампа. По словам главы ОПУ, Москва в качестве места встречи не рассматривалась. Что касается Будапешта, то его упоминание связано с памятью о невыполненном соглашении 1994 года, но этот город не пользуется предпочтением.

Также Ермак выразил надежду на подключение Китая к процессу урегулирования. Он отметил, что Пекин пока не участвует в подготовке переговоров, но, возможно, это скоро изменится.

Глава офиса Зеленского заявил, что вопрос о территориях будет обсуждаться исключительно лидерами. Он признал, что украинские войска не способны вернуть утраченные регионы военным путём. По его словам, переговоры нужно вести, отталкиваясь от нынешней линии соприкосновения, учитывая существующие реалии. Кроме того, Ермак подчеркнул, что, несмотря на важность европейской военной помощи, поддержка США остаётся жизненно необходимой.