Европейские лидеры активно добиваются встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, чтобы легитимизировать последнего, уверен ветеран вооружённых сил США Станислав Крапивник. В эфире радио «Комсомольская правда» он выразил сомнение, что подобный саммит состоится до выборов президента на Украине.

«Детский сад! Им нужно, чтобы Зеленский, даже если он там приносит всем кофе, был в одной комнате с Путиным. Это дало бы ему атмосферу легитимности. Потому что даже на Западе понимают, что подписанные им документы можно отменить в мгновение ока», — цитирует эксперта kp.ru.

По его словам, если встреча всё-таки состоится, Россия не сможет отказаться от подписи на бумагах, на которых будет стоять «клякса» Зеленского. Подобный саммит будет равен признанию его легитимности, что Зеленский и ЕС посчитают победой.