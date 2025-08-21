Мессенджер MAX
21 августа, 07:36

«Детский сад!» Ветеран армии США объяснил, для чего ЕС добивается встречи Путина и Зеленского

Эксперт Крапивник: ЕС хочет легитимизировать Зеленского через встречу с Путиным

Зеленский, Макрон, Путин. Обложка © kremlin.ru

Европейские лидеры активно добиваются встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, чтобы легитимизировать последнего, уверен ветеран вооружённых сил США Станислав Крапивник. В эфире радио «Комсомольская правда» он выразил сомнение, что подобный саммит состоится до выборов президента на Украине.

«Детский сад! Им нужно, чтобы Зеленский, даже если он там приносит всем кофе, был в одной комнате с Путиным. Это дало бы ему атмосферу легитимности. Потому что даже на Западе понимают, что подписанные им документы можно отменить в мгновение ока», — цитирует эксперта kp.ru.

По его словам, если встреча всё-таки состоится, Россия не сможет отказаться от подписи на бумагах, на которых будет стоять «клякса» Зеленского. Подобный саммит будет равен признанию его легитимности, что Зеленский и ЕС посчитают победой.

«Мы так уже однажды ошиблись, когда в 2014 году признали легитимность их после госпереворота», — напомнил Крапивник.

Напомним, после саммита в Вашингтоне Трамп заявил о начале подготовки ко встрече между Путиным и Зеленским. Позже президент США подтвердил, что подготовка к двусторонней встрече уже идёт. Белоруссия и Венгрия уже выразили готовность организовать саммит. А Швейцария обещала Путину иммунитет, несмотря на обязательства перед МУС.

