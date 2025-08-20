Безопасность превыше всего: Названы страны, где могут встретиться Путин и Зеленский

Президент России Владимир Путин официально не подтверждал готовность встретиться с Владимиром Зеленским, однако американский лидер Дональд Трамп активно занимается подготовкой саммита, поэтому в СМИ периодически всплывают разные версии о месте встречи. К примеру, называется Швейцария, однако профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман отвергает этот вариант.

По его словам, для Путина полёт в воздушном пространстве стран НАТО представляет определённую угрозу, что значительно ограничивает выбор стран и исключает практически все государства ЕС. Нет гарантии, что власти этих стран обеспечат безопасность президента РФ.

Из-за географического положения Венгрия также не подходит для возможной встречи Путина и Зеленского, хотя премьер-министр республики Виктор Орбан является одним из главных европейских союзников США и поддерживает хорошие отношения с Россией. Аналогичная ситуация сложилась и у Сербии.

Что касается Турции, то благодаря дружеским отношениям с Россией она занимает особое место среди членов НАТО. Кандидат политических наук отметил, что Путин и Зеленский вполне могут встретиться в Стамбуле, где делегации двух стран начали переговоры ещё в 2022 году и вновь вернулись к ним спустя три года боевых действий.

Столица Китая тоже вполне могла бы стать площадкой для встречи, однако против этого выступит США. Ещё одним вариантом может быть Аляска, куда Путин уже летал, а Зеленский очень хотел попасть. Но наиболее вероятными вариантами являются арабские страны.