Безопасность превыше всего: Названы страны, где могут встретиться Путин и Зеленский
Профессор Фельдман: Арабские страны подходят для встречи Путина и Зеленского
Владимир Путин и Владимир Зеленский. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Review News
Президент России Владимир Путин официально не подтверждал готовность встретиться с Владимиром Зеленским, однако американский лидер Дональд Трамп активно занимается подготовкой саммита, поэтому в СМИ периодически всплывают разные версии о месте встречи. К примеру, называется Швейцария, однако профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман отвергает этот вариант.
По его словам, для Путина полёт в воздушном пространстве стран НАТО представляет определённую угрозу, что значительно ограничивает выбор стран и исключает практически все государства ЕС. Нет гарантии, что власти этих стран обеспечат безопасность президента РФ.
Из-за географического положения Венгрия также не подходит для возможной встречи Путина и Зеленского, хотя премьер-министр республики Виктор Орбан является одним из главных европейских союзников США и поддерживает хорошие отношения с Россией. Аналогичная ситуация сложилась и у Сербии.
Что касается Турции, то благодаря дружеским отношениям с Россией она занимает особое место среди членов НАТО. Кандидат политических наук отметил, что Путин и Зеленский вполне могут встретиться в Стамбуле, где делегации двух стран начали переговоры ещё в 2022 году и вновь вернулись к ним спустя три года боевых действий.
Столица Китая тоже вполне могла бы стать площадкой для встречи, однако против этого выступит США. Ещё одним вариантом может быть Аляска, куда Путин уже летал, а Зеленский очень хотел попасть. Но наиболее вероятными вариантами являются арабские страны.
«Катар, Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты обладают опытом организации переговоров для конфликтующих государств и могут создать все условия для встречи лидеров России и Украины», — допустил собеседник 360.ru.
Напомним, после саммита в Вашингтоне Трамп заявил о начале подготовки ко встрече между Путиным и Зеленским. Позже президент США подтвердил, что подготовка к двусторонней встрече уже идёт. Белоруссия и Венгрия уже выразили готовность организовать саммит. А Швейцария обещала Путину иммунитет, несмотря на обязательства перед МУС.