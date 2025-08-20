История повторится: Суеверный Туск назвал «‎опасный город» для встречи Путина и Зеленского

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил против проведения встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского в Будапеште из-за суеверия. Свою позицию он объяснил историческими ассоциациями с Будапештским меморандумом 1994 года, согласно который Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности от России, США и Великобритании.

«Возможно, не все это помнят, но в 1994 году Украина уже получала гарантии территориальной целостности от США, России и Великобритании. В Будапеште. Возможно, я суеверен, но на этот раз я бы постарался найти другое место», — сказал Туск.