Путин и Трамп на Аляске
20 августа, 11:06

История повторится: Суеверный Туск назвал «‎опасный город» для встречи Путина и Зеленского

Премьер Польши Туск выступил против встречи Путина и Зеленского в Будапеште

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / brewczynskinatanael

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил против проведения встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского в Будапеште из-за суеверия. Свою позицию он объяснил историческими ассоциациями с Будапештским меморандумом 1994 года, согласно который Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности от России, США и Великобритании.

«Возможно, не все это помнят, но в 1994 году Украина уже получала гарантии территориальной целостности от США, России и Великобритании. В Будапеште. Возможно, я суеверен, но на этот раз я бы постарался найти другое место», — сказал Туск.

Польский премьер назвал венгерскую столицу неудачным и даже «символически опасным» городом для проведения новых переговоров о гарантиях безопасности Украины. Он призвал выбрать для саммита России и Украины иную локацию, не связанную с прошлыми геополитическими провалами.

«Группа поддержки» промолчала: Зеленский под давлением Трампа пошёл на уступки по Украине
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время идёт подготовка к двусторонней встрече между Путиным и Зеленским. Он отметил, что провёл «очень успешные» переговоры с обоими лидерами и считает, что организация их диалога без его личного участия была бы уместной. Белоруссия и Венгрия выразили готовность организовать саммит. А Швейцария обещала Путину иммунитет при выборе страны для встречи, несмотря на обязательства перед МУС, выдавшим ордер на арест президента РФ ещё в 2023 году. Life.ru узнал у ChatGPT, где может пройти саммит.

Анастасия Никонорова
