«Группа поддержки» промолчала: Зеленский под давлением Трампа пошёл на уступки по Украине
Азаров: Трамп навязал Зеленскому согласованную с Путиным позицию по Украине
Трамп и Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
В ходе саммита в Вашингтоне президент США Дональд Трамп навязал Владимиру Зеленскому позицию по Украине, ранее согласованную с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, то есть необходимость идти не на временное перемирие, а на долгосрочное урегулирование конфликта. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
«Он это несколько раз чётко повторил, и в конце концов все эти его западные так называемые партнёры промолчали», — подчеркнул собеседник RT.
Политик отметил, что Зеленский под давлением Трампа занял более уступчивую позицию, против которой ранее активно выступал. Теперь глава киевского режима готов обсуждать вопрос о территориях, но хотел бы вести переговоры с президентом России. Также остаётся открытым вопрос о гарантиях безопасности для Украины. Однако в ходе саммита не обсуждалась легитимность киевского режима.
«То есть ясно, что Запад в лице, прежде всего, Макрона, Стармера, Мерца хочет сохранить киевский режим как антироссийский режим. Вот эта вот направленность совершенно очевидно прослеживалась во всех комментариях их самих после этого мероприятия», — заключил Азаров.
Напомним, 18 августа в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. В какой-то момент президент США приостановил беседу, чтобы созвониться с Владимиром Путиным и сообщить ему о результатах переговоров. Их беседа носила конструктивный и откровенный характер. После переговоров в Белом доме Трамп заявил о начале подготовки ко встрече между Путиным и Зеленским, который уже подчеркнул, что Украина не настаивает на перемирии для переговоров с Россией.