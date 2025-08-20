В ходе саммита в Вашингтоне президент США Дональд Трамп навязал Владимиру Зеленскому позицию по Украине, ранее согласованную с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, то есть необходимость идти не на временное перемирие, а на долгосрочное урегулирование конфликта. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Он это несколько раз чётко повторил, и в конце концов все эти его западные так называемые партнёры промолчали», — подчеркнул собеседник RT.

Политик отметил, что Зеленский под давлением Трампа занял более уступчивую позицию, против которой ранее активно выступал. Теперь глава киевского режима готов обсуждать вопрос о территориях, но хотел бы вести переговоры с президентом России. Также остаётся открытым вопрос о гарантиях безопасности для Украины. Однако в ходе саммита не обсуждалась легитимность киевского режима.