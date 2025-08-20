Мессенджер MAX
20 августа, 08:22

Медведчук разложил мрачный сценарий перед Зеленским при отказе «‎отпустить» Донбасс

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Киев потеряет Донбасс при любом раскладе, ситуация никак не зависит от усилий Владимира Зеленского и его приспешников. Об этом сообщил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей авторской статье на медиаплатформе «Смотрим.ру».

По его мнению, глава киевского режима пытается спасти ситуацию, направляя в регион всё новые войска. Он не считается с потерями и не щадит ресурсы, поскольку для него Донбасс — это козырь на переговорах с Москвой. Однако даже его друзья на Западе понимают, что Киеву придётся распрощаться с этими территориями. Если же Киев откажется от компромисса, то ВС РФ в любом случае возьмут под контроль весь Донбасс, уверен Медведчук.

«Поэтому потери ВСУ в Донбассе являются бессмысленными, направленными на затыкание дыр преступного управления банды Зеленского. Эта часть Донбасса с жителями войдёт в состав России в любом случае, что большинству украинцев и особенно солдатам ВСУ следует знать», — заключил политик.

AFP: Путин предложил провести встречу с Зеленским в Москве
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев уже не настаивает на перемирии для начала переговоров с Москвой. При этом на встрече в Белом доме он уклончиво ответил на вопрос о территориальных уступках, отметив лишь, что украинцы уже показали, что они сильный народ.

Владимир Озеров
