Axios: Трамп попросил Путина быть реалистом
Обложка © AP/TASS
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о необходимости его личной встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским для обсуждения спорных вопросов между странами. Об этом во вторник, 19 августа, сообщает Axios со ссылкой на источники.
«Когда Трамп позвонил Путину в понедельник вечером, он сказал российскому президенту, что ему придется встретиться напрямую с Зеленским, чтобы обсудить его спорные требования и попросил его быть реалистом», — говорится в сообщении.
18 августа в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским и рядом европейских руководителей. По итогам переговоров Трамп сообщил о начале подготовки к личной встрече Путина и Зеленского. Сам Зеленский при этом подчеркнул, что Киев не будет ставить условием переговоров с Россией перемирие.