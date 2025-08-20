Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 07:53

Axios: Трамп попросил Путина быть реалистом

Обложка © AP/TASS

Обложка © AP/TASS

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о необходимости его личной встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским для обсуждения спорных вопросов между странами. Об этом во вторник, 19 августа, сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Когда Трамп позвонил Путину в понедельник вечером, он сказал российскому президенту, что ему придется встретиться напрямую с Зеленским, чтобы обсудить его спорные требования и попросил его быть реалистом», — говорится в сообщении.

Life.ru узнал у ChatGPT, где может пройти встреча Путина, Трампа и Зеленского. Ответ удивил
Life.ru узнал у ChatGPT, где может пройти встреча Путина, Трампа и Зеленского. Ответ удивил

18 августа в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским и рядом европейских руководителей. По итогам переговоров Трамп сообщил о начале подготовки к личной встрече Путина и Зеленского. Сам Зеленский при этом подчеркнул, что Киев не будет ставить условием переговоров с Россией перемирие.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • США
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar