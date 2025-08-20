Axios: Трамп попросил Путина быть реалистом

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о необходимости его личной встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским для обсуждения спорных вопросов между странами. Об этом во вторник, 19 августа, сообщает Axios со ссылкой на источники.