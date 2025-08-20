Европа готовит план давления на Россию на случай отказа Путина от встречи с Зеленским
The Telegraph: Европа готовит новые санкции против России при отказе от диалога
Европейские лидеры готовят новый пакет санкций для давления на Москву в случае отказа президента РФ Владимира Путина от трехсторонней встречи с американским лидером Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта на Украине. Об этом узнала британская газета Telegraph от высокопоставленного правительственного источника.
«Великобритания и Евросоюз готовят новые санкции против РФ, которые могут быть введены, если Путин откажется принять участие в трехсторонних переговорах с Зеленским и Трампом», — пишет автор статьи.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп отказался от отпуска из-за переговоров между Россией и Украиной. По утверждению Белого дома, президент США хочет быстро продвинуться вперёд и решить все вопросы по данной теме. Сам американский лидер выразил оптимизм относительно перспектив урегулирования украинского конфликта. Он заявил о начале подготовки к встрече между Путиным и Зеленским. А Швейцария обещала Путину иммунитет при выборе страны для встречи, несмотря на обязательства перед МУС, выдавшим ордер на арест президента РФ ещё в 2023 году. Life.ru узнал у ChatGPT, где может пройти саммит. Белоруссия и Венгрия выразили готовность организовать саммит.