Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 05:17

Европа готовит план давления на Россию на случай отказа Путина от встречи с Зеленским

The Telegraph: Европа готовит новые санкции против России при отказе от диалога

Владимир Путин и Владимир Зеленский. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Путин и Владимир Зеленский. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Европейские лидеры готовят новый пакет санкций для давления на Москву в случае отказа президента РФ Владимира Путина от трехсторонней встречи с американским лидером Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта на Украине. Об этом узнала британская газета Telegraph от высокопоставленного правительственного источника.

«Великобритания и Евросоюз готовят новые санкции против РФ, которые могут быть введены, если Путин откажется принять участие в трехсторонних переговорах с Зеленским и Трампом», — пишет автор статьи.

Стал известен ответ Зеленского на предложение Путина встретиться в Москве
Стал известен ответ Зеленского на предложение Путина встретиться в Москве

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп отказался от отпуска из-за переговоров между Россией и Украиной. По утверждению Белого дома, президент США хочет быстро продвинуться вперёд и решить все вопросы по данной теме. Сам американский лидер выразил оптимизм относительно перспектив урегулирования украинского конфликта. Он заявил о начале подготовки к встрече между Путиным и Зеленским. А Швейцария обещала Путину иммунитет при выборе страны для встречи, несмотря на обязательства перед МУС, выдавшим ордер на арест президента РФ ещё в 2023 году. Life.ru узнал у ChatGPT, где может пройти саммит. Белоруссия и Венгрия выразили готовность организовать саммит.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Путин
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Великобритания
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar