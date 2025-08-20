Европа готовит план давления на Россию на случай отказа Путина от встречи с Зеленским

Европейские лидеры готовят новый пакет санкций для давления на Москву в случае отказа президента РФ Владимира Путина от трехсторонней встречи с американским лидером Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта на Украине. Об этом узнала британская газета Telegraph от высокопоставленного правительственного источника.