Выяснилось, какой шаг Украины вывел Трампа из себя

«Виктор [Орбан] , мне не нравится то, что я услышал. Я очень зол из-за этого», — было указано в письме.

На этой неделе украинские войска уже наносили удары по объектам нефтепровода с использованием беспилотников, что вызвало двухдневный сбой в поставках и вынудило российскую сторону проводить срочные восстановительные работы. Сийярто вёл переговоры с первым заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным, чтобы оперативно решить кризис. Венгрия выразила крайнее возмущение действиями Киева, охарактеризовав их как «категорически неприемлемые». В ответ Будапешт также недвусмысленно намекнул на возможность ограничения поставок электроэнергии в Украину, подчёркивая решимость защищать свои интересы. Сегодня удары повторились.