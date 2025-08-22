Мессенджер MAX
22 августа, 12:00

Выяснилось, какой шаг Украины вывел Трампа из себя

Трамп заявил, что зол на Украину из-за ударов по нефтепроводу Дружба

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Американский лидер Дональд Трамп выразил резкое недовольство действиями Украины после нанесения ударов по инфраструктуре международного нефтепровода «Дружба». Хозяин Белого дома направил письмо премьер-министру Венгрии Виктору, его опубликовал политический советник Балаж Орбан.

«Виктор [Орбан], мне не нравится то, что я услышал. Я очень зол из-за этого», — было указано в письме.

На этой неделе украинские войска уже наносили удары по объектам нефтепровода с использованием беспилотников, что вызвало двухдневный сбой в поставках и вынудило российскую сторону проводить срочные восстановительные работы. Сийярто вёл переговоры с первым заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным, чтобы оперативно решить кризис. Венгрия выразила крайнее возмущение действиями Киева, охарактеризовав их как «категорически неприемлемые». В ответ Будапешт также недвусмысленно намекнул на возможность ограничения поставок электроэнергии в Украину, подчёркивая решимость защищать свои интересы. Сегодня удары повторились.

