Ещё одна страна подтвердила остановку поставок нефти из-за удара ВСУ по «Дружбе»
Словакия заявила о новой атаке ВСУ на нефтепровод Дружба у границы с Белоруссией
Министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила в своих соцсетях об очередной атаке ВСУ на крупнейший в мире магистральный нефтепровод «Дружба». По её словам, перекачка нефти вскоре будет приостановлена.
«Новая атака на нефтепровод «Дружба» у белорусской границы. Перекачка скоро остановится. Выясняем масштаб ущерба», — написала она.
Ранее о нападении на нефтепровод резко высказался глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он обвинил Киев в попытке втянуть Будапешт в конфликт, назвав удары по «Дружбе» прямой атакой на энергетическую безопасность страны. По словам министра, это уже третье нападение на объект за последнее время, оставившее Венгрию без поставок нефти.
Дружба — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. Она была построена в 1960-х годах предприятием СССР «Ленгазспецстрой» для транспортировки нефти из Волго-Уральского нефтегазоносного района в социалистические страны Восточной Европы, входившие в Совет экономической взаимопомощи (СЭВ): Венгрию, Чехословакию, Польшу и ГДР.
Маршрут нефтепровода начинается в Альметьевске и проходит до Брянска, а затем до Мозыря, где разделяется на два направления. Северная ветка пролегает по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, а южная — по Украине, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии. Изначально управление советской частью нефтепровода осуществлялось из Львова. После распада СССР центром управления российской частью системы стал Брянск.