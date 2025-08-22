Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 07:26

Ещё одна страна подтвердила остановку поставок нефти из-за удара ВСУ по «Дружбе»

Словакия заявила о новой атаке ВСУ на нефтепровод Дружба у границы с Белоруссией

Обложка © ТАСС / Виктор Драчёв

Обложка © ТАСС / Виктор Драчёв

Министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила в своих соцсетях об очередной атаке ВСУ на крупнейший в мире магистральный нефтепровод «Дружба». По её словам, перекачка нефти вскоре будет приостановлена.

«Новая атака на нефтепровод «Дружба» у белорусской границы. Перекачка скоро остановится. Выясняем масштаб ущерба», — написала она.

Дружбе конец? Украина может лишить Германию нефти
Дружбе конец? Украина может лишить Германию нефти

Ранее о нападении на нефтепровод резко высказался глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он обвинил Киев в попытке втянуть Будапешт в конфликт, назвав удары по «Дружбе» прямой атакой на энергетическую безопасность страны. По словам министра, это уже третье нападение на объект за последнее время, оставившее Венгрию без поставок нефти.

Дружба — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. Она была построена в 1960-х годах предприятием СССР «Ленгазспецстрой» для транспортировки нефти из Волго-Уральского нефтегазоносного района в социалистические страны Восточной Европы, входившие в Совет экономической взаимопомощи (СЭВ): Венгрию, Чехословакию, Польшу и ГДР.

Маршрут нефтепровода начинается в Альметьевске и проходит до Брянска, а затем до Мозыря, где разделяется на два направления. Северная ветка пролегает по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, а южная — по Украине, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии. Изначально управление советской частью нефтепровода осуществлялось из Львова. После распада СССР центром управления российской частью системы стал Брянск.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Словакия
  • ВСУ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar