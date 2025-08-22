Ещё одна страна подтвердила остановку поставок нефти из-за удара ВСУ по «Дружбе»

Министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила в своих соцсетях об очередной атаке ВСУ на крупнейший в мире магистральный нефтепровод «Дружба». По её словам, перекачка нефти вскоре будет приостановлена.

«Новая атака на нефтепровод «Дружба» у белорусской границы. Перекачка скоро остановится. Выясняем масштаб ущерба», — написала она.

Ранее о нападении на нефтепровод резко высказался глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он обвинил Киев в попытке втянуть Будапешт в конфликт, назвав удары по «Дружбе» прямой атакой на энергетическую безопасность страны. По словам министра, это уже третье нападение на объект за последнее время, оставившее Венгрию без поставок нефти.

Дружба — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. Она была построена в 1960-х годах предприятием СССР «Ленгазспецстрой» для транспортировки нефти из Волго-Уральского нефтегазоносного района в социалистические страны Восточной Европы, входившие в Совет экономической взаимопомощи (СЭВ): Венгрию, Чехословакию, Польшу и ГДР.