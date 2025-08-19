Дружбе конец? Украина может лишить Германию нефти
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Удар Украины по нефтепроводу «Дружба», через который поставляется нефть в Венгрию, может негативно отразиться и на поставках из Казахстана в Германию, полагает эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, пока точно не известен характер повреждений, однако если разрушена только линейная часть, её можно будет быстро восстановить.
Аналитик отметил, что на нефтеперерабатывающих заводах есть резервные запасы, что позволяет обеспечить работу предприятий до восстановления поставок. По «Дружбе» запитаны три потребителя — Венгрия, Словакия и Сербия — они могут кооперироваться для сокращения переработки при необходимости. Кроме того, казахская нефть идёт транзитом через Россию по этому же трубопроводу в Германию.
«Объёмы небольшие... Но тем не менее немцы могут лишиться и этой возможности... Поэтому надо посмотреть, где было повреждение, но не исключено, что Германия лишится поставок казахской нефти», — заключил Юшков в беседе с RT.
Напомним, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о возмутительном ударе ВСУ по объекту на нефтепроводе «Дружба» в Брянской области, из-за чего Венгрия осталась без российской нефти. Однако глава МИД Украины Андрей Сибига по-хамски ответил на претензии из-за обстрела нефтепровода. Венгерский министр не оставил без внимания хамство украинского коллеги и поставил его на место.