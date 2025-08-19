Дружбе конец? Украина может лишить Германию нефти

Удар Украины по нефтепроводу «Дружба», через который поставляется нефть в Венгрию, может негативно отразиться и на поставках из Казахстана в Германию, полагает эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, пока точно не известен характер повреждений, однако если разрушена только линейная часть, её можно будет быстро восстановить.

Аналитик отметил, что на нефтеперерабатывающих заводах есть резервные запасы, что позволяет обеспечить работу предприятий до восстановления поставок. По «Дружбе» запитаны три потребителя — Венгрия, Словакия и Сербия — они могут кооперироваться для сокращения переработки при необходимости. Кроме того, казахская нефть идёт транзитом через Россию по этому же трубопроводу в Германию.