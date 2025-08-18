Встреча Путина и Трампа
Ещё одна страна вслед за Венгрией перестала получать нефть из России

Словакия заявила о прекращении поступления нефти из РФ по трубопроводу Дружба

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MR.Zanis

Словацкий оператор трубопроводов Transpetrol объявил о приостановке поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». Как сообщает телекомпания TA3 со ссылкой на чешского оператора Mero, причиной стали проблемы с электроснабжением.

«Нашей компании неизвестны дополнительные сведения о причине приостановки (поставок) за пределами территории Словацкой Республики. Транспортировка нефти по территории Словакии осуществляется в соответствии с планом прокачки», — указано в сообщении Transpetrol.

МИД Украины по-хамски ответил Венгрии на претензии из-за обстрела нефтепровода
МИД Украины по-хамски ответил Венгрии на претензии из-за обстрела нефтепровода

Ранее сегодня Будапешт обвинил Украину в ударе по нефтепроводу, ведущему в Венгрию, из-за чего поставки из России остановились. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто, не уточнив подробности, где был удар.

