Ещё одна страна вслед за Венгрией перестала получать нефть из России

«Нашей компании неизвестны дополнительные сведения о причине приостановки (поставок) за пределами территории Словацкой Республики. Транспортировка нефти по территории Словакии осуществляется в соответствии с планом прокачки», — указано в сообщении Transpetrol.

Ранее сегодня Будапешт обвинил Украину в ударе по нефтепроводу, ведущему в Венгрию, из-за чего поставки из России остановились. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто, не уточнив подробности, где был удар.