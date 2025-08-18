Ещё одна страна вслед за Венгрией перестала получать нефть из России
Словакия заявила о прекращении поступления нефти из РФ по трубопроводу Дружба
Словацкий оператор трубопроводов Transpetrol объявил о приостановке поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». Как сообщает телекомпания TA3 со ссылкой на чешского оператора Mero, причиной стали проблемы с электроснабжением.
«Нашей компании неизвестны дополнительные сведения о причине приостановки (поставок) за пределами территории Словацкой Республики. Транспортировка нефти по территории Словакии осуществляется в соответствии с планом прокачки», — указано в сообщении Transpetrol.
Ранее сегодня Будапешт обвинил Украину в ударе по нефтепроводу, ведущему в Венгрию, из-за чего поставки из России остановились. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто, не уточнив подробности, где был удар.