Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

18 августа, 09:31

Поставки остановлены: Венгрия осталась без российской нефти из-за очередной атаки Киева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Будапешт обвинил Украину в очередном ударе по нефтепроводу, ведущему в Венгрию, из-за чего поставки из России остановились. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто, не уточнив подробности, где был удар.

«Этот очередной удар по нашей энергетической безопасности возмутителен и неприемлем! В течение трёх с половиной лет Брюссель и Киев пытаются втянуть Венгрию в конфликт на Украине. Эти неоднократные украинские атаки на наши энергосистемы служат той же цели», — написал венгерский министр в соцсети X.

Он упомянул слова заместителя министра энергетики России Павла Сорокина, который проинформировал Сийярто о том, что специалисты занимаются ремонтом трансформаторной подстанции, критически важной для функционирования трубопровода. Однако точные сроки возобновления поставок пока не называются.

Украинская сторона атаку на нефтепровод не комментировала.

Разъярённая Венгрия выдвинула Украине требование после удара по нефтепроводу «Дружба»
Ранее Будапешт пригрозил прекратить снабжать Украину электричеством при запрете на нефть и газ из РФ. Сийярто тогда заявлял, что Венгрия совместно со Словакией в ходе встречи министров энергетики ЕС заблокировали план Еврокомиссии по отказу от закупки нефти, газа и ядерного топлива из РФ.

Наталья Демьянова
