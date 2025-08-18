Поставки остановлены: Венгрия осталась без российской нефти из-за очередной атаки Киева

Будапешт обвинил Украину в очередном ударе по нефтепроводу, ведущему в Венгрию, из-за чего поставки из России остановились. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто, не уточнив подробности, где был удар.

«Этот очередной удар по нашей энергетической безопасности возмутителен и неприемлем! В течение трёх с половиной лет Брюссель и Киев пытаются втянуть Венгрию в конфликт на Украине. Эти неоднократные украинские атаки на наши энергосистемы служат той же цели», — написал венгерский министр в соцсети X.

Он упомянул слова заместителя министра энергетики России Павла Сорокина, который проинформировал Сийярто о том, что специалисты занимаются ремонтом трансформаторной подстанции, критически важной для функционирования трубопровода. Однако точные сроки возобновления поставок пока не называются.

Украинская сторона атаку на нефтепровод не комментировала.