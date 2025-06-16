Венгрия пригрозила прекратить снабжать Украину электричеством при запрете на нефть и газ из РФ
Сийярто: Будапешт может прекратить поставки электричества на Украину
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Венгрия может остановить поставки электроэнергии на Украину, если Евросоюз запретит Будапешту покупать российские энергоносители. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе встречи с представителями европейской прессы в Люксембурге.
«Венгрия поставляет более 40% электричества в Украину и не уверена, что продолжит, если её отрежут от энергоносителей из России», — предупредил глава венгерской дипломатии.
Сийярто добавил, что Венгрия совместно со Словакией в ходе встречи министров энергетики ЕС заблокировали план Еврокомиссии по отказу от закупки нефти, газа и ядерного топлива из России. Также глава венгерского МИД отметил, что борьба за отмену этой инициативы ещё не закончилась — вопрос блокировки поставок российских энергоносителей будет подниматься ещё не раз.
Напомним, на днях Петер Сийярто объявил, что Будапешт и Братислава занимают одинаковую позицию в отношении новой энергетической программы Евросоюза. Разработанный на базе предложений главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен план включает в себя 100%-й отказ от нефти, газа и ядерного топлива из России, что как венгры, так и словаки, рассматривают как грубое нарушение своего суверенитета.